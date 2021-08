Wölfe in Österreich: "Es werden deutlich mehr"

Wolfsbeauftragter Georg Rauer über das Ansinnen einiger Bundesländer, Problemwölfe abzuschießen, die damit drohenden Konsequenzen und das Reizthema Herdenschutz.

Wie viele Schafe sind heuer in Österreich nachweislich von Wölfen gerissen worden? Georg Rauer: Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht parat. Aber sicher ein paar Hundert.

Und wie viele Wölfe gibt es derzeit in Österreich? Das ist ganz schwer zu sagen. Es werden so um die 40 sein. Hinzu kommt noch das Rudel in Allentsteig. Und ein weiteres im Waldviertel, von dem wir wissen, dass es zumindest ein Pärchen gibt. Wenn wir einen Wolf nachweisen, dann ist ...