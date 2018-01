"Wölfe nicht jagen, sondern verjagen" als Devise

Wölfe dürfen nicht gejagt, wohl aber verjagt werden, wenn sie dem Menschen zu nahe kommen oder aggressiv werden. Das ist die österreichische Devise im Umgang mit dem geschützten Raubtier. Jener Wolf, der im Mühlviertel gesichtet wurde und auch zumindest einen Hahn erlegt hat, dürfte weitergezogen sein, berichtete Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Dienstag in Linz.

SN/APA (Archiv/dpa)/Friso Gentsch Verjagt darf er werden