Wölfe - Schießen ist keine Option

Erstmals äußert sich die EU-Kommission zum Streit um den Wolf in Österreich. Indes fordern Agrarminister aus sechs Ländern den Abschuss von "Problemwölfen". Darunter auch Österreich.

In Österreich droht der Streit rund um die Rückkehr des Wolfs zu eskalieren. Wie nehmen Sie als Vertreter der EU-Kommission diese aufgeheizte Situation wahr? Tim McPhie: Wir sind uns der wachsenden Spannungen bewusst. Ähnliches haben wir in anderen europäischen Bergregionen erlebt, wo das traditionelle Wissen zur Bewirtschaftung und zum Schutz von Weidetieren in Gegenwart großer Fleischfresser verloren gegangen ist. In solchen Gebieten haben unbeaufsichtigte Weideviehhaltungssysteme die seit Jahrhunderten angewandte Form der Behirtung, des nächtlichen Einpferchens und des Einsatzes von Viehschutzhunden ...