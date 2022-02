Wohin mit immer mehr psychisch kranken Tätern?

Drei Mal mehr Menschen als noch vor 20 Jahren sitzen im Maßnahmenvollzug. Die Justiz muss reagieren: Das Hochsicherheitsgefängnis in Garsten wird großteils zu einem Therapiezentrum.

Ein 59-Jähriger versuchte am Mittwoch in Wien, seine 83-jährige Mutter mit einer Gewichtshantel zu erschlagen. Die beiden lebten gemeinsam in einer Wohnung in Meidling. Die Frau überlebte schwer verletzt. Als Motiv gab der Mann "psychische Probleme" an, berichtete die Polizei.

Ein 35-Jähriger brach am Dienstag in ein Haus in Wien-Donaustadt ein. Als ihn die Bewohnerin überraschte, ging er, wie berichtet, mit einem Messer auf sie los. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Mann, der offensichtlich an einer ...