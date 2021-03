Wohnen in Zeiten von Corona

Nah & nervig. In Zeiten von Corona ist die Sehnsucht nach einem Tapetenwechsel groß. Die Heimeligkeit, die so mancher anfangs verspürt hat, ist jedenfalls verflogen.

Nie war die Wohnung so wertvoll wie in diesen Zeiten, in denen Corona uns in die eigenen vier Wände zurückwirft. Und noch nie wurde sie vielleicht so stark als Gefängnis empfunden wie gerade jetzt. Der Philosoph Florian Rötzer hat das Buch der Stunde geschrieben. "Sein und Wohnen" heißt es.

Seit über einem Jahr sind wir der Pandemie ausgeliefert - und unseren Nachbarn. Ist Nachbarschaft in Zeiten von Corona schwieriger geworden? Florian Rötzer: Ich glaube schon, dass es zu ...