Wohnen wird in den Städten zum Problem

Der Zuzug in die Ballungszentren hält weiter an. Allerdings beklagt bereits jeder Fünfte, dass die Kosten fürs Heim eine starke Belastung sind.

Die Bevölkerung Österreichs wächst beständig. Zuletzt wurde die Neunmillionenmarke geknackt. Allerdings ist diese Entwicklung nicht überall gleich. Während immer mehr Bürgerinnen und Bürger in städtischen Regionen leben, gibt es am Land durchaus auch Gegenden, in denen die Bevölkerungszahl stagniert oder sogar zurückgeht. Diese unterschiedliche Entwicklung zeigen auch die Ergebnisse, die der Städtebund in seiner Untersuchung "Österreichs Städte in Zahlen" zusammengestellt hat.

In der Studie ist zu lesen, dass die österreichische Bevölkerung seit 2011 pro Jahr im Durchschnitt um ...