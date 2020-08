Wohnen zwischen der Autobahn

Bilder eines kleinen Haus in der Metropole Guangzhou im Süden Chinas sorgen derzeit für Aufsehen - weil eine Autobahnbrücke um das Haus herum gebaut werden musste.

Die Besitzerin des 40 Meter breiten Häuschens hatte sich geweigert, für das Projekt Haizhuyong-Brücke Platz zu machen. Die Entschädigung, die ihr geboten worden sei, habe sie nicht zufriedengestellt. Also baute das Bauunternehmen die vierspurige Brücke im zentral gelegenen Teil der Stadt um ihr Haus herum. Das Haus, an dem sich nun die vierspurige Straße teilt, wurde zur Attraktion. Guangzhou ist in China kein Einzelfall: Gebäude, deren Besitzer sich geweigert haben, das Grundstück für einen Neubau zu verlassen, werden "Nagelhäuser" genannt. Denn sie bleiben - ähnlich wie im Holz hartnäckig feststeckende Nägel - erhalten, wenn Besitzer den Platz nicht räumen wollen.





Quelle: SN/Apa