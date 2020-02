Wohnhaus-Brand in Tirol - 19 Personen in Sicherheit gebracht

Ein großes Wohnhaus hat Sonntag früh in Auffach in der Wildschönau (Bez. Kufstein) Feuer gefangen. Zunächst war gegen 1.20 Uhr ein Stadel in Brand geraten, in weiterer Folge griffen die Flammen auf Teile des Wohnhauses über, informierte die Polizei. Das Gebäude, in dem 19 Personen einer Glaubensgemeinschaft untergebracht sind, wurde evakuiert. Ein 58-jähriger Deutscher wurde leicht verletzt.

Die Brandursache stand vorerst nicht fest, die Löscharbeiten dauerten auch am frühen Vormittag noch an. Die 19 Personen wurden im Mehrzwecksaal der Feuerwehr Auffach untergebracht, der zu einer Notschlafstelle umfunktioniert wurde. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren mit insgesamt rund 200 Mann, die Rettung sowie das Kriseninterventionsteam. Quelle: APA