Wohnhausbrand im Bezirk Krems-Land forderte Verletzte

Fünf Feuerwehren sind in der Nacht auf Montag bei einem Wohnhausbrand in Theiß in der Gemeinde Gedersdorf (Bezirk Krems-Land) im Einsatz gestanden. Mehrere Personen mussten ins Landesklinikum Krems transportiert werden, berichtete das Bezirkskommando. Das Objekt wurde stark beschädigt.

SN/APA (FEUERWEHR.MEDIA)/MANFRED WI Fünf Feuerwehren im Löscheinsatz