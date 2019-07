Wohnungsbrand im Bezirk Oberwart - Mann von Balkon gerettet

Ein 29-jähriger Burgenländer ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) von seinem Balkon gerettet worden. Das Feuer war in der Wohnung des Mannes ausgebrochen. Der 29-Jährige erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung, konnte sich aber noch selbst auf den Balkon retten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

SN/APA/LUKAS HUTER Zwei Feuerwehren standen mit acht Fahrzeugen im Einsatz