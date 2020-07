Wohnungsbrand in Mödling verursachte großen Schaden

Am Samstagvormittag hat ein Brand in einer Wohnung in Mödling großen Schaden angerichtet, berichtete die Feuerwehr Mödling in einer Aussendung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienhauses. Ein Bewohner im Stockwerk darüber wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht.

SN/APA/WWW.FFMOEDLING.AT/UNBEKANNT Die Wohnung in dem Mehrparteienhaus wurde stark beschädigt