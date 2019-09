Wohnungsbrand in Wien-Hietzing - 60-jährige Frau tot

Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Hietzing ist am Mittwochvormittag eine 60-jährige Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei brach das Feuer um 9.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Feldkellergasse aus. Die Wiener Berufsfeuerwehr legte eine Löschleitung über eine Drehleiter und rückte den Flammen auch über das Stiegenhaus mit Atemschutztrupps zu Leibe. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Tote.

SN/APA (Feuerwehr/Stadt Wien)/UNBEK Andere Hausbewohner wurden offenbar nicht verletzt