Wohnungsbrand in Wien-Ottakring

Die Wiener Feuerwehr war in der Nacht auf Montag in der Hasnerstraße in Ottakring im Einsatz, da gegen 2.30 Uhr in einer Wohnung im zweiten Stock ein Brand ausgebrochen war. Die Helfer brachten die Bewohner des Mehrparteienhauses in Sicherheit und löschten die Flammen über das Stiegenhaus und eine weitere Leitung von außen.

SN/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR/UNBEKAN Feuerwehr brachte Hausbewohner in Sicherheit