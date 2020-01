Wolf auf der Piste - Aufregung im Kärntner Skigebiet Dreiländereck

Im Kärntner Skigebiet Dreiländereck (Bezirk Villach-Land) ist am Montag laut Medienberichten ein Wolf gesichtet worden. Das Tier wurde im Bereich eines Liftes fotografiert, der aktuell nicht in Betrieb ist, sagte Geschäftsführer Wolfgang Löscher am Dienstag auf APA-Anfrage. Wintersportler sind auf den veröffentlichten Fotos keine zu sehen.

SN/APA (dpa/Archiv)/Patrick Pleul Das Tier wurde im Bereich eines Liftes fotografiert