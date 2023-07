Wolf in Niederösterreich durch gezielten Schuss getötet

Ein Wolf, der am Dienstagabend in der Donau bei Tulln von Passanten entdeckt worden ist, wurde der veterinärmedizinischen Untersuchung zufolge durch einen gezielten Schuss getötet. Das Projektil dürfte aus einem Jagdgewehr stammen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Tier habe es sich um einen etwa zweijährigen Rüden gehandelt.

BILD: SN/APA/LPD NÖ/UNBEKANNT Der Wolf wurde durch einen Schuss aus einem Jagdgewehr getötet