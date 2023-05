Wolf in Siedlungsgebiet im Bezirk Gmünd gesichtet

Ein Wolf ist am Mittwoch in einem Siedlungsgebiet in Pürbach, einer Katastralgemeinde von Schrems (Bezirk Gmünd), gesichtet worden. Das Tier sei seelenruhig auf der Hauptstraße bei einem Bahnübergang spaziert, schilderte Augenzeuge Rene Koppensteiner laut ORF NÖ. Der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic bezeichnete die Sichtung im APA-Gespräch als "besorgniserregend". Weitere Maßnahmen werden geprüft, teilte der NÖ Jagdverband auf Anfrage mit.

BILD: SN/APA/DPA/LINO MIRGELER Wölfe in der Nähe von Siedlungen können zum Problem werden