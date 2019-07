Wolf und Bär dürfen in Tirol nicht abgeschossen werden

Ein Antrag auf Entnahme - also Abschuss - von Wolf und Bär in Tirol ist von der Behörde abgelehnt worden. Laut dem Land gibt es derzeit keine Voraussetzungen dafür, berichtete der ORF Tirol. Am Mittwoch wurde der Antrag von der Bezirkslandwirtschaftskammer bei der Bezirkshauptmannschaft eingebracht, als bekannt wurde, dass für gerissene Schafe ein Wolf und ein Bär verantwortlich waren.

SN/APA (PRIVAT)/UNBEKANNT Bär und Wolf rissen Schafe in Tirol