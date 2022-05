"Wolfgang Puck Kitchen + Bar" am Flughafen Wien eröffnet

Eigentlich habe er sein erstes Lokal in Österreich auf dem Flugplatz seiner Geburtsstadt St. Veit a.d. Glan eröffnen wollen, scherzte Starkoch Wolfgang Puck. Weil dort aber nur wenig Betrieb herrsche, habe er sich quasi als zweite Wahl für den Flughafen Wien in Schwechat entschieden. Dort ging am Dienstagabend dann auch das Grand Opening der "Wolfgang Puck Kitchen + Bar" über die Bühne, die seit fünf Wochen in Betrieb ist. Der Chef war erstmals persönlich zugegen.

SN/APA/FLUGHAFEN WIEN/UNBEKANNT Hollywood-Starkoch Puck (r.) empfing u.a. Ex-Bürgermeister Häupl