Wolfgangsee: Suche nach vermisstem Stand-up-Paddler

In St. Wolfgang wird seit Freitagnachmittag ein Stand-up-Paddler vermisst. Auch am Bodensee läuft die Suche nach einem Vermissten.

Vor St. Wolfgang stürzte am Freitagnachmittag ein SUP-Paddler in den See. Vermutlich handelt es sich um einen 23-jährigen Polen.

Auf dem Wolfgangsee wird seit Freitagnachmittag ein Stand-up-Paddler vermisst. Zeugen hatten den Mann beobachtet, als er vor St. Wolfgang ins Wasser stürzte. Zufällig waren Einsatzkräfte der Landespolizeidirektion Salzburg zu Trainingszwecken in Polizeibooten am See. Sie konnten den Vermissten aber ebenso wenig finden wie ein Wasserrettungstaucher, der wenige Minuten nach dem Vorfall vor Ort war. Die Suche mit Tauchern der Wasserrettung ging bis in die späten Abendstunden weiter. Bei dem Vermissten handelt es sich vermutlich um einen 23-jährigen polnischen Staatsbürger. Auch in Vorarlberg suchten am Freitag die Einsatzkräfte weiter nach einem Stand-up-Paddler, der seit Donnerstag auf dem Bodensee vermisst wird. Der Mann war mit zwei weiteren Wassersportlern bei Starkwind mit Böen bis zu 50 km/h abgetrieben worden. Einer schaffte es selbst ans Ufer, der zweite wurde noch am Abend aus Seenot gerettet. Laut Polizei trug keiner der Beteiligten eine Schwimmhilfe.