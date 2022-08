Wolfsabschuss: Jäger bleiben zurückhaltend

Problemwolf oder Tierquälerei? Heftige Debatte um Abschussbescheid für Wolfsrudel in Tirol.

Der Streit um einen vom Land Tirol erwirkten Abschussbescheid für Teile eines Wolfsrudels geht in die nächste Runde. Während der WWF am Freitag ankündigte, den Bescheid in der kommenden Woche beeinspruchen zu wollen, kündigte die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe die Anzeige "einer Straftat" an, falls es tatsächlich zum Abschuss komme. "Wenn tatsächlich - behördlich verordnet - Wolfseltern erschossen werden, deren Junge noch lange nicht selbstständig lebensfähig sind und qualvoll sterben würden, dann ist das eindeutig vorsätzliche Tierquälerei und mutwillige Tötung, wie sie ...