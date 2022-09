Wolfsrudel gilt in Tirol als Gefahr, in Kärnten nicht

Das erste Wolfsrudel in den österreichischen Alpen sorgt weiter für Schlagzeilen. Fünf Jungtiere wurden nun von einer Touristin beim Wandern auf einem Berghang im Oberen Drautal gefilmt - in Kärnten, ganz nahe an der Grenze zu Osttirol. Während in Tirol in Kürze der bereits zweite Abschussbescheid erlassen wird (der erste wurde vom Verwaltungsgericht aufgehoben), droht der Wildtierfamilie in Kärnten keine Gefahr. Zumindest vorerst. "Es gab schon Risse, die ihnen zugewiesen werden konnten. Aber die Zahl ist noch nicht erreicht", erklärt ...