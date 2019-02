Wolfssichtungen in Kärnten: Land will Tier vergrämen lassen

Beim Land Kärnten sind am Mittwoch zwei Wolfssichtungen im Bezirk Hermagor gemeldet worden. In einem Fall gehen die Experten davon aus, dass es sich "zu 99 Prozent" tatsächlich um einen Wolf handelt. Sollte er sich erneut im besiedelten Gebiet zeigen, sollen Jäger Maßnahmen zum Vergrämen des Tieres setzen, ordnete der zuständige Landesrat Martin Gruber (ÖVP) an.

/APA (ZB/Archiv)/Patrick Pleul Der Wolf siedelt sich wieder in Österreich an