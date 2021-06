Woodstock der Blasmusik nach tragischem Unfall abgesagt

Das für 1. bis 4. Juli geplante Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis wird auch heuer abgesagt. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Der Grund: Zwei Mitglieder des Teams sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag im Mühlviertel, bei dem ein Auto in eine Gruppe von Moped-Fans gekracht war, ums Leben gekommen. Im Vorjahr war das Festival coronabedingt entfallen, 2019 hatte es rund 60.000 Besucher angelockt.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTE Der Unfall forderte zwei Tote und fünf Verletzte