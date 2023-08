WWF sieht Bundesländer beim Bodenschutz säumig

Großen Handlungsbedarf für die Politik sieht die Umweltschutzorganisation WWF in den Bundesländern beim Thema Bodenverbrauch. Demnach seien alle neun Bundesländer von einer nachhaltigen Bodennutzung weit entfernt, wie der WWF am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. In vier von neun Ländern sei der Bodenverbrauch 2022 laut neuer Analyse im Vergleich zum Jahr zuvor sogar deutlich angestiegen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER In Österreich wird viel zu viel Natur aspahaltiert