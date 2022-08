WWF warnt vor Wasserzuleitung in den Neusiedler See

Der WWF spricht sich gegen die geplante Wasserzuleitung aus der ungarischen Moson-Donau in den Neusiedler See aus und warnt vor einer solchen künstlichen Dotierung. Die Zuleitung hätte "katastrophale ökologische Folgen" und würde letztendlich erst recht zur Verlandung des Gewässers führen, erklärte Biologe Bernhard Kohler vom WWF Österreich in einer Aussendung am Donnerstag.

SN/APA/THEMENBILD/NINA KORNBERGER Donauwasser würde letztlich zur Verlandung führen