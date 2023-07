Xavier Naidoo baute im Mühlviertel Unfall

Der umstrittene deutsche Sänger Xavier Naidoo hat offenbar am Samstag auf der B 310 in Rainbach im Mühlviertel (Bezirk Freistadt) mit einem Sportwagen einen Fußgänger angefahren, wurde der APA am Dienstag aus gesicherter Quelle ein Bericht in der "Kronen Zeitung" bestätigt. Kurz vor der tschechischen Grenze soll der 51-Jährige von der Fahrbahn abgekommen sein und erwischte den Mann, der gegen die Windschutzscheibe prallte. Der Verletzte kam ins Krankenhaus nach Freistadt.

BILD: SN/APA/DPA/BRITTA PEDERSEN Xaveir Naidoo baute mit Sportwagen in Oberösterreich Unfall