Zadi? will Korruptionsstrafrecht bald nachschärfen

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) bringt in den ersten Monaten des Jahres 2022 zwei wichtige Vorhaben auf Schiene: Schon Anfang 2022 soll die Regierungsvorlage zur Reform des Maßnahmenvollzugs vorliegen. Für das erste Quartal kündigte Zadic im APA-Interview den Entwurf zur Nachschärfung des Korruptionsstrafrechts an. In der Justiz und "generell" hofft Zadic, dass mit dem neuen ÖVP-Kanzler Karl Nehammer "Ruhe einkehrt".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Justizministerin hofft auf "generell mehr Ruhe" in der Politik