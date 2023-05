Zahl der Abschiebungen im ersten Drittel 2023 deutlich gestiegen

3800 Personen wurden von Jänner bis April teils freiwillig, teils unter Zwang außer Landes gebracht. Zusätzlich haben sich 14.300 Asylsuchende dem Verfahren entzogen und sind in ihre Heimat zurückgekehrt.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach am Dienstag von einem "konsequenten Kampf gegen Asylmissbrauch" sowie einer ebensolchen Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen. Was Abschiebungen und freiwillige Rückkehr in die jeweiligen Heimatländer angeht, so sind die Zahlen weiter im Steigen begriffen. Im ersten Drittel des heurigen Jahres wurden demnach 3808 Menschen außer Landes gebracht - rund die Hälfte davon unter Zwang, die andere verließ Österreich freiwillig. Das entspricht einem Plus von 24 Prozent im Vergleich zu den ersten vier Monaten des Vorjahrs. 45 Prozent der abgeschobenen Personen wurden in Österreich strafrechtlich verurteilt. Hinzu kommen 14.297 Asylsuchende, die sich dem Verfahren entzogen haben und in diesem Zeitraum selbstständig ausgereist sind.

Karner betonte, wer Schutz brauche, werde ihn auch bekommen - und verwies dabei auf mittlerweile fast 100.000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Aktuell befänden sich 51.000 in der Grundversorgung. Was die Betreuung dieser Menschen betreffe, leisteten NGOs und Vereine "großartige Arbeit", hob der Innenminister hervor. Genau deshalb bedürfe es in Österreich eines "glaubwürdigen Systems, das Asylmissbrauch konsequent verhindert". Man wolle Abkommen mit Drittstaaten weiter forcieren, sagte Karner. In den kommenden Tagen werde eine Delegation aus Marokko in Wien erwartet.

Fokus auf freiwillige Rückkehr

Schon im Vorjahr lag die Zahl der Außerlandesbringungen - nämlich 12.550 - um zwölf Prozent über dem Wert von 2021. 60 Prozent davon freiwillig, der Rest unter Zwang. 41.000 Personen kehrten vor Abschluss des Asylverfahrens in ihre Heimatländer zurück. Man wolle künftig den Fokus noch mehr auf die freiwillige Rückkehr legen, betonte Elisabeth Wenger-Donig, Abteilungsleiterin Rückkehr, Reintegration und Qualitätsentwicklung im Innenministerium. Der Mitarbeiterstab ist diesbezüglich von 98 auf 105 Personen aufgestockt worden. Rückkehrwilligen stünden sowohl Sachleistungen in Höhe von 3000 Euro sowie Bargeld in Höhe von maximal 500 Euro zu - quasi als Starthilfe. "In den vergangenen sechs Jahren haben 4300 Personen dieses Angebot angenommen", sagte Wenger-Donig. Diese kamen aus insgesamt 40 Ländern.

Weiter Streit um freigelassene Schlepper

Politisch weiterhin dicke Luft herrscht um die Freilassung von 808 in Ungarn inhaftierten Schleppern, die zumeist aus Nachbarländern stammen. Nach scharfer Kritik von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sowie der Einbestellung des ungarischen Botschafters ins Außenamt bestätigte am Dienstag auch Innenminister Karner, man sei "irritiert" gewesen. Auf die Polizeikooperation an der gemeinsamen Grenze habe dies jedoch keinen Einfluss. "Die Zusammenarbeit ist notwendig und unerlässlich." Die ungarische Regierung verteidigte am Dienstag die Entscheidung, machte indes die EU dafür verantwortlich, dass nun mehr als 800 Schlepper freigelassen wurden. Ungarn habe diese Entscheidung treffen müssen, weil die EU keinen Beitrag zu den Kosten des Grenzschutzes leiste, Ungarn jedoch zugleich mit Überlastung seiner Gefängnisse bestrafe, hieß es aus dem Innenministerium in Budapest. Die Kosten des Grenzschutzes würden mehr als 1,5 Milliarden Euro betragen, die Budapest seit 2015 für dieses Ziel ausgegeben habe. Bisher sei lediglich ein Prozent dieser Summe gedeckt worden. Ungarische Gefängnisse seien wegen der mehr als 2000 inhaftierten Schlepper überfüllt.