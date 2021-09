Zahl der Corona-Erstimpfungen zieht in Österreich leicht an

Die Zahl der Erstimpfungen gegen das Coronavirus steigt in Österreich wieder leicht an. In der Vorwoche haben sich 54.202 Menschen erstmals impfen lassen - um 3.000 mehr als in der Woche davor. Am bisherigen Tiefpunkt der Impfkampagne Mitte August waren es nur 36.754 Erstimpfungen. Einen zumindest leichten Anstieg gab es in der Vorwoche in allen Bundesländern mit Ausnahme Tirols und Vorarlbergs.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Vorige Woche 54.202 Erststiche