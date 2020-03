Zahl der Corona-Fälle in Österreich auf 1.646 gestiegen - fünf weitere Todesfälle

In Linz ist am Mittwoch eine 27-jährige Frau, die mit dem Coronavirus infiziert war, gestorben. Laut Landessanitätsdirektion war die Frau wegen schwerer Vorerkrankungen bereits länger im Kepler Universitätsklinikum in Behandlung. In der Steiermark sowie in Melk (NÖ) waren zuvor in der Nacht auf Mittwoch drei mit dem Coronavirus infizierte Männer gestorben. Im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld erlag eine 80-jährige Frau dem Coronavirus.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich ist bis Mittwochabend auf 1.646 gestiegen. Im Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) ist am Mittwoch eine 27-jährige Frau an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Laut Spital sei sie seit etlichen Jahren schwer krank und damit absolut einer Risikogruppe zuzurechnen gewesen. Wie sie sich angesteckt hat, blieb unklar. Es handelt sich um den ersten Corona-Todesfall in Oberösterreich.

In der Steiermark sowie in Melk (NÖ) waren zuvor in der Nacht auf Mittwoch drei mit dem Coronavirus infizierte Männer gestorben. Wie die KAGes mitteilte, sind sie beide Jahrgang 1940, einer aus Graz-Umgebung, der andere aus dem Bezirk Murtal. Der Patient aus Graz-Umgebung war akut wegen eines anderen lebensbedrohlichen Gesundheitsproblems ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Mann aus dem Murtal dagegen hatte schwere Vorerkrankungen und war bereits seit der Vorwoche in stationärer Behandlung. In beiden Fällen müsse laut KAGes noch abgeklärt werden, in welchem Zusammenhang der Tod der Patienten mit dem Coronavirus steht. Mittwochabend gab die Landessanitätsdirektion Steiermark bekannt, dass eine 80-jährige Steirerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ebenfalls dem Corona-Virus zum Opfer gefallen war. Es handelt sich somit um den vierten Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in der Steiermark.

Bei dem im Landesklinikum Melk verstorbenen Patienten handelt es sich um einen 76-jährigen Mann. Am Universitätsklinikum Tulln ist am Mittwoch außerdem eine Ärztin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit ihr wurden 70 Mitarbeiter des Hauses außer Dienst gestellt, bestätigte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding entsprechende Medienberichte. Gynäkologie und Geburtenhilfe, die Kinderabteilung sowie Neonatologie wurden vorübergehend geschlossen. Auch in der Gailtalklinik in Hermagor ist am Mittwoch ein Coronafall aufgetreten. Wie eine Sprecherin der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft Kabeg erklärte, sei ein Mitarbeiter der Küche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und im Krankenhaus St. Vinzenz Zams in dem am stärksten vom Coronavirus betroffenen Bezirk Landeck wurde ein Turnusarzt positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Elf Mitarbeiter seien bis dato in Quarantäne geschickt worden, alle sind symptomlos, hieß es.

Salzburg: Gasteinertal, Flachau und Großarl unter Quarantäne

Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat Mittwochnachmittag verkündet, dass sowohl die Gemeinde Flachau als auch das Gasteinertal und das Großarltal unter Quarantäne gestellt werden.

Grafik von www.addendum.org

Die höchste Zahl der Covid-19-Fälle registriert weiterhin Tirol mit 352, im benachbarten Vorarlberg waren es bis Mittwochfrüh 107, berichtete das Gesundheitsministerium. Aus Niederösterreich wurden 237 positive Test eingemeldet, in Wien lagen Daten über 180 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 188, in Oberösterreich 285, in Salzburg 80, im Burgenland 13 und in Kärnten 29. Bisher wurden 11.977 Testungen durchgeführt.

Grafik von www.addendum.org

Weltweit wurden bisher insgesamt 198.152 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.086 davon meldete China, so das Ministerium. 81.960 Menschen hätten sich global bereits wieder von Covid-19 erholt.

Regierung kündigt milliardenschweres Hilfspaket an

Die Regierung hat am Mittwoch angekündigt, 38 Milliarden Euro bereitstellen zu wollen, um die Coronakrise zu bekämpfen. Hier lesen Sie die Details - und hier einen Kommentar von Andreas Koller.

Robert-Koch-Institut: Corona-Impfstoff im Frühjahr 2021

Das Robert Koch-Institut hat Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus gedämpft. "Ich persönlich schätze es als realistisch ein, dass es im Frühjahr 2021 sein wird", sagte Präsident Lothar Wieler am Mittwoch. Alles, was bürokratisch machbar sei, müsse getan werden.

Ganz Tirol ist Risikogebiet

Das ganze Bundesland Tirol wird jetzt offenbar als Corona-Risikogebiet erachtet. Somit müssen sich nicht nur Heimkehrer aus Risikoländern wie Italien, Iran etc. oder aus den unter Quarantäne gestellten Gebieten in Tirol, Vorarlberg und Kärnten für 14 Tage isolieren, sondern alle, die in den letzten zwei Wochen irgendwo in Tirol waren. Dies sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf "Puls 4".

Kogler erwägt auch eine Verordnung über die Heimquarantäne für alle Tirol-Heimkehrer - darunter auch jene, die auf Anweisung des Landesregierung in ihr Heimatbundesland gereist sind. Dass das Bundesland Tirol als Risikogebiet erachtet wird, bestätigte auch Florian Thalhammer von der Abteilung für Infektionen MedUni Wien/AKH. Er berichtete in der "ZiB2", dass nicht nur Menschen mit Symptomen, die in den Risikostaaten Italien, Iran und China waren, einem SARS-CoV-2-Test unterzogen werden, sondern derzeit auch Tirol zu diesen Risikogebieten zählt.

Tirol hat am Dienstagabend zwei weitere Gemeinden - Sölden im Ötztal sowie St. Christoph am Arlberg - unter Quarantäne gestellt. Bereits in der Vorwoche waren St. Anton am Arlberg und die Paznauner Gemeinden Galtür, Ischgl, Kappl und See gesperrt worden.

Corona-Tests schon innerhalb von 90 Minuten

Tests auf SARS-CoV-2 können jetzt wesentlich schneller durchgeführt werden: Das Wiener Allgemeine Krankenhaus hat mittlerweile Tests, die nur mehr 90 Minuten dauern, berichtete Florian Thalhammer von der Abteilung für Infektionen MedUni Wien/AKH Dienstag in der "ZiB2". Bisher dauerte es mehr als vier Stunden an reiner Laborzeit, bis nach einem Abstrich ein Ergebnis vorlag. Mit 90 Minuten Dauer können wesentlich mehr Verdachtsfälle überprüft werden. Dennoch bleibt es laut Thalhammer dabei, dass neben entsprechenden Symptomen auch ein Aufenthalt in eine Risikogebiet samt Risikokontakten gegeben sein muss, damit getestet wird.

Kritik, dass es zu wenig Tests gebe oder man zu lange warten müsse, hielt er entgegen, dass die Testkapazitäten generell hochgefahren worden seien. Mittlerweile gebe es viele Anbieter und so stünden ausreichend Tests zur Verfügung.

SARS-CoV-2-Infektionen bei Spitalspersonal erfolgen vor allem außerhalb der Krankenhäuser. Die perfekte technische Lösung gibt es nicht. "Wir müssen in der Lage sein, den unkontrollierten Eintrag von Infektionen zu verhindern", sagte der medizinische Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) gegenüber der APA. Der Wiener Infektiologe Christoph Wenisch (Kaiser-Franz-Josef Spital) erklärte Dienstagabend in einer Ärztefortbildungsveranstaltung online: "Das Krankenhaus ist der sicherste Ort für 'Gesundheitsarbeiter'.

Schulärzte sollen mithelfen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) appelliert an die rund 500 Schulärzte an Bundesschulen (AHS, BMHS), unentgeltlich in anderen Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen mitzuhelfen. Für diese Zeit können sie Sonderurlaub beantragen, ihr Gehalt wird weiter vom Bildungsministerium bezahlt, heißt es in einem Schreiben.

47.000 Urlauber in mehr als 100 Ländern

Am Mittwoch waren seitens des Außenministeriums Bestrebungen im Gang, weitere Touristen nach Hause zu bringen. Insgesamt vier Maschinen der AUA sollten im Verlauf des Tages Urlauber aus Teneriffa, Las Palmas und Hurghada zurückfliegen. Insgesamt sitzen zumindest 47.000 heimische Urlauber in mehr als 100 Ländern der Welt fest.

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat finden aktuell Körpertemperaturmessungen bei allen ankommenden Reisenden statt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Flügen aus Staaten mit hoher Risikobewertung, teilte der Airport mit. Die Messungen werden von den niederösterreichischen Gesundheitsbehörden im Auftrag des Gesundheitsministeriums durchgeführt.

Zitate zur Corona-Krise:

Was wurde gesagt Wer hat es gesagt "Unser Zugang ist: koste es, was es wolle, um Arbeitsplätze zu sichern." Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wirft im Kampf gegen das Coronavirus alle Budget-Vorsätze über Bord. "Wir haben es zweifelsohne mit der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun." Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) unterstützt ihn dabei. "Wir leben in einer neuen Zeitrechnung." Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) verschieb das Rechnen auf später... "Es gibt nur eine Priorität: Zun tun, was notwendig ist." ...und konzentriert sich auf das Wesentliche. "Entscheidend wird sein, wie viele Leben wir gerettet haben, wie viele Arbeitsplätze wir gesichert haben und wie viele Unternehmen wir vor der Insolvenz bewahrt haben." ...am Ende werden nicht die Budgetzahlen entscheidend sei, so der Finanzminister. "Wir sind als Republik ein Team." Kanzler Kurz appelliert an den Zusammenhalt in der Bevölkerung... "Das Virus wird Krankheit, Leid und Tod für viele Menschen in unserem Land bedeuten." ...und bereitet Österreich auf Schlimmes vor. "Das Leben in Österreich und Europa wird sich grundlegend ändern." Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) fasst die Lage zusammen.

Mobilfunker dürfen im Notfall Datenmengen selektiv drosseln

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) hat den Telekomanbietern im Fall einer drohenden Netzüberlastung eine Außerkraftsetzung der normalerweise streng gehandhabten Netzneutralität erlaubt, schreibt "Der Standard". Durch die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen sind viel mehr User im Internet unterwegs. Durch die zusätzlichen Home-Office-Dienste geht die Datennutzung nun massiv nach oben.

Mutter-Kind-Pass: Untersuchungen können verschoben werden

Im Mutter-Kind-Pass vorgeschriebene Untersuchungen können angesichts der Corona-Krise verschoben werden, ohne dass es zu einer Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes kommt. "Die regelmäßigen Untersuchungen sind wichtig", betonte Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher. Es müsse aktuell aber abgewogen werden, ob die Untersuchung notwendig ist oder ob es besser ist, zuhause zu bleiben.

Grenzübergang Nickelsdorf für einige Nationen offen

Der Grenzübergang auf der Ostautobahn (A4) in Nickelsdorf ist Mittwochmittag wieder für Rumänen, Serben und Bulgaren geöffnet worden. Diese Regelung, die getroffen wurde, um den Stau an der Grenze wegzubekommen, gilt laut Innenministerium bis Donnerstag 5.00 Uhr und ist mit Ungarn akkordiert. Eine Blockade der A4 durch verärgerte Autofahrer hatte zuvor für eine angespannte Lage gesorgt.

Deutschland genehmigt Ausfuhr von Schutzausrüstung

Deutschland hat erste Ausfuhrgenehmigungen für medizinische Schutzausrüstung erteilt. Erste Lkw damit seien auf dem Weg nach Österreich, teilte das Wirtschaftsministerium in Wien am Mittwoch mit. "Die Versorgung Österreichs mit Schutzausrüstung muss sichergestellt sein", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) . Deutschland habe "eingelenkt" und erste Ausfuhrgenehmigungen erteilt.

Das sei aber nur ein "erster sehr wichtiger Erfolg". "Ich erwarte mir jetzt von Deutschland, dass in Kürze die gesamte Exportkontrolle für Schutzausrüstung aufgehoben wird und Exporte nach Österreich ungehindert und rasch möglich sein werden. Dies habe ich von meinem deutschen Amtskollegen mehrmals vehement eingefordert", betonte die Ministerin.

Kaserne in Kärnten wegen Verdachtsfällen geschlossen

Die Goiginger-Kaserne im Kärntner Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) ist am Mittwoch wegen Coronavirus-Verdachtsfällen durch den Kasernenkommandanten geschlossen worden. Vier von elf Soldaten aus Tirol, die zu einer Kaderanwärterausbildung nach Kärnten kamen, hatten bei einem Fiebercheck erhöhte Temperatur, sagte Christoph Hofmeister, Pressesprecher des Militärkommandos Kärnten zur APA.

Wegen der Ausbildung befinden sich aktuell rund 100 Soldaten in der Kaserne, die vorerst nicht abreisen dürfen. Die vier betroffenen Soldaten wurden von der Rettung zum Abnehmen eines Abstrichs nach Klagenfurt gebracht. Nach ihrer Rückkehr in die Kaserne wurden sie dort abgesondert von den anderen Soldaten untergebracht.

Der Blog zur Coronavirus-Krise:

Daten und Grafik von www.addendum.org

Quelle: APA