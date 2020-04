Zahl der Corona-Infizierten in Österreich weiter gesunken

Während weltweit die Fälle von Coronavirus-Infizierten steigen, sind sie in Österreich am Donnerstag weiter gesunken. Die aktiven Erkrankungen haben sich gegenüber dem Vortag bundesweit um 301 auf 2.786 reduziert. Dennoch warnte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vor zu großem Optimismus. Jetzt heiße es "sehr konsequent und vorsichtig sein", um keine zweite Welle auszulösen und das Virus weiterhin unter Kontrolle zu halten, so der Minister.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.