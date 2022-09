Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt mit 7.821 hoch

Mit 7.821 weiteren Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden klettert die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern weiter nach oben und steht aktuell am Donnerstag bei 461,7. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage liegt mit 5.955 deutlich darunter. Gestern wurde mit 8.264 Fällen laut AGES-Update sogar der höchste Wert seit 2. August vermeldet.

Im Krankenhaus lagen am Donnerstagvormittag 966 Personen, das sind um 39 mehr, als am Vortag gemeldet waren. 55 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Zwar wurde am Donnerstag kein weiterer Todesfall vermeldet, insgesamt hat die Covid-19-Pandemie bisher 20.700 Menschenleben in Österreich gefordert, die Differenz von zehn gegenüber dem Vortag beruht auf Nachmeldungen.

Der Anstieg an gemeldeten Corona-Infektionen in den vergangenen zwei Wochen hat bereits zu einem geringen Plus beim Spitalsbelag geführt. Dieser Trend in den Krankenhäusern dürfte sich laut der Covid-Prognose von Mittwoch fortsetzen. In zwei Wochen erwarten die Modellrechner wieder mehr als 1.000 Infizierte auf Normalstationen.