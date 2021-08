Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf 1.602 Fälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Österreich weiter: In den vergangenen 24 Stunden sind nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand 9.30 Uhr) 1.602 weitere Fälle einer SARS-CoV-2-Infektion dazu gekommen, allein in Wien waren es 578. Damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz der Fälle pro 100.000 Einwohner erstmals seit Mai wieder über 100, genau bei 102,3. Die steigenden Zahlen machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Steigende Zahlen machen sich auch in Krankenhäusern bemerkbar