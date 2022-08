Zahl der Corona-Spitalspatienten um 2,7 Prozent angestiegen

Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, ist derzeit Schwankungen unterlegen. Momentan sind 1.420 Menschen mit SARS-CoV-2 im Spital, das sind um 37 mehr als am Vortag, allerdings um 44 Personen weniger als noch in der Vorwoche. 81 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit Dienstag um vier und innerhalb einer Woche um zwei Patienten an. 16 Tote waren binnen 24 Stunden zu beklagen.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Auch Zunahme auf den Intensivstationen