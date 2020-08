Zahl der Neuinfektionen bleibt zweistellig

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist von Samstag auf Sonntag unter 100 geblieben. Nach den Zahlen des Innenministeriums, Stand Sonntag 9.30 Uhr, wurden seit Samstag 92 Neuinfektionen registriert. 53 davon betrafen die Bundeshauptstadt. In Oberösterreich gab es 13 neue Infektionen, in Niederösterreich zwölf.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Zahl steigt dennoch weiter an