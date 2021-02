Zahlreiche Corona-Anzeigen am Rosenmontag in Ebensee

40 Anzeigen hat es am Abend des Rosenmontags in Ebensee (Bezirk Gmunden) gehagelt. Schon um 15.00 Uhr waren rund 200 Personen als traditionelle "Fetzen" verkleidet im Ortsgebiet unterwegs und die Polizei sprach 40 Abmahnungen aus. Ab 20.00 Uhr wurden die Ausgangsbeschränkungen rigoros von vier Streifen und neun Polizisten überwacht. 34 Verstöße ahndeten die Beamten mit einer Anzeige. Aus anderen Orten seien keine Verstöße bekannt, hieß es am Dienstag.

SN/APA/REINHARD HÖRMANDINGER Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen, Mund-Nasen-Schutz und Abstand