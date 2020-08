Zahlreiche Einsätze nach Unwettern in ganz Österreich

Starker Regen und Sturm haben am Wochenende die Feuerwehren in weiten Teilen Österreichs auf Trab gehalten. Allein in Kärnten rückten die Einsatzkräfte 282 Mal aus, wie die Landesalarm- und Warnzentrale am Montag auf APA-Anfrage mitteilte. In der Steiermark waren rund 30 Feuerwehren im Einsatz. Die Unwetter der letzten Tage verursachten Schäden auch in Osttirol und Vorarlberg.

SN/APA (FF MARIAZELL)/UNBEKANNT Einsatz bei der Seilbahn "Bürgerarlpe-Express"