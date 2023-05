Zahlreiche Gemeinden sind in finanzieller Schieflage

Österreichs Gemeinden haben ein Problem: Die Steuereinnahmen wachsen unter der Inflationsrate und die Ausgaben für Kreditzinsen steigen durch die hohe Inflation. Mehr als ein Fünftel der 2093 Kommunen sind schon jetzt sogenannte Abgangsgemeinden, sie können die Tilgungen nicht aus eigener Kraft tätigen und sind auf Ausgleichszahlungen durch das jeweilige Bundesland angewiesen.

Matrei in Osttirol ist mit 35 Millionen Euro überschuldet. Jetzt muss das Land Tirol finanziell aushelfen.

"Die finanzielle Situation wird in den nächsten Jahren für die Gemeinden nicht einfacher", prognostiziert Peter Biwald, Geschäftsführer des KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung. Der Extremfall, dass nämlich eine Kommune in Konkurs gehen könnte, wie bei Matrei in Osttirol angedacht, lässt bei Experten alle Alarmglocken schrillen. Denn eine Gemeindeinsolvenz könnte einen Flächenbrand auslösen: Gilt die öffentliche Hand doch als ausfallssicher und erhält daher bei den Banken viel bessere Konditionen als Unternehmer oder Private. Sollte dieser Bann brechen, könnten Geldgeber nervös werden ...