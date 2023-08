Zahlreiche Gewitter-Einsätze und Schäden in Tirol

Teils heftige Gewitter haben am Dienstag in Tirol einige Schäden verursacht, das Stubaital war dabei besonders betroffen. In Fulpmes wurde Dienstagabend die Brücke über den Omesbach von Wassermassen weggerissen, teilte die Polizei mit. Menschen wurden nicht verletzt. In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) hatte ein 18-Jähriger wohl mehrere Schutzengel: Ein Baum fiel auf das Dach seines Pkw, der Lenker wurde nur leicht verletzt.

BILD: SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL Das Stubaital war besonders betroffen