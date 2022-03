Zahlreiche Jungtiere am Tirolerhof im Wiener Tiergarten

Der Frühling, und damit neues Leben, hält auch im Wiener Tiergarten Schönbrunn Einzug: Innerhalb von nur einer Woche wurden am Tirolerhof neun Tauernschecken-Ziegen, zwei Tiroler Steinschafe und ein Kärntner Brillenschaf geboren und toben bereits durch die Stallungen. "Die kleine Rasselbande ist schon sehr aktiv und erkundet neugierig ihre Umgebung", berichtete Tierpfleger und Revierleiter Gerold Vierbauch am Donnerstag in einer Aussendung des Tiergartens.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL Dieses Kärntner Brillenschaf freut sich über Nachwuchs