Zahlreiche Küken bei Bauernhofbrand im Mühlviertel verendet

Zahlreiche Küken sind Montagabend beim Brand eines Bauernhofes in Perg verendet. In dem betroffenen Stallteil befanden sich rund 20.000 Junghühner. Wie viele davon getötet wurden, stand vorerst nicht fest, berichtete die Polizei. Die Tiere sind nicht verbrannt, sondern gingen am Rauch bzw. den starken Temperaturschwankungen zugrunde.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Jens Büttne 20.000 Küken waren in dem betroffenen Stallteil untergebracht