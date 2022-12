Zahlreiche Opfer: Musikschuldirektor im Weinviertel wurde fristlos entlassen

Zunächst anonyme Betroffene bestätigten gegenüber Kommission ihre schweren Vorwürfe.

Sind es üblicherweise Glückwunschschreiben, die zu Weihnachten versendet werden, so ist es für einen Musikschuldirektor aus dem Weinviertel eine Hiobsbotschaft, die ihm am 24. Dezember per Post ins Haus flattern wird: Er ist fristlos entlassen. Darauf einigte sich eine Kommission der Regionalmusikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld (alle im Bezirk Korneuburg), wie den SN am Freitag zugetragen wurde. Wie berichtet dürfte der Direktor, der die Musikschule seit ihrem Start 2001 geleitet hat, einen ziemlich rüden Führungsstil mit 24 Lehrern und 500 Musikschülern gepflogen haben. ...