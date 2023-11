Zahlreiche Personen aus brennendem Haus in NÖ gerettet

In St. Pölten ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Brand in einem Keller eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Laut ORF Niederösterreich wurden 45 Personen aus dem Objekt gerettet. Vier Menschen wurden vom Rettungsdienst versorgt, drei ins Spital gebracht. Die Flammen wurden zügig unter Kontrolle gebracht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Morgendlicher Einsatz für die Helfer