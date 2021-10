Zahnarzt soll in OÖ Tausende Kinderpornos gehortet haben

Ein Zahnarzt, der im August vom Landesgericht Linz nicht rechtskräftig wegen Weitergabe von Drogen an Minderjährige zu fünf Monaten Haft und 3.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden war, soll Tausende Kinderpornos auf seinem PC gespeichert haben. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder bestätigte einen Bericht in den "OÖN" am Donnerstag.

Die Staatsanwaltschaft Linz kündigte zweite Anklage gegen Zahnarzt an