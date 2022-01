Zahnarzt wegen Kinderpornos in Linz vor Gericht

Erneut ist am Mittwoch in Linz ein Zahnarzt vor Gericht gestanden, der bereits im August 2021 nicht rechtskräftig wegen Weitergabe von Drogen an Minderjährige zu fünf Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden war. Diesmal wurde ihm pornografische Darstellung Minderjähriger zur Last gelegt. Zudem soll er in seiner Praxis Mitarbeiterinnen heimlich beim Umkleiden gefilmt haben. Der 59-Jährige bekannte sich nicht schuldig. Der Prozess wurde vertagt.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Der Prozess Im Landesgericht Linz wurde vertagt