ZAMG-Wetterprognose: "Für Salzburg ist das Schlimmste vorbei"

Die Unwetter in Osttirol, Oberkärnten und Salzburg haben zu schweren Schäden geführt. Derart starke Schneefälle und derart starker Regen sind im Herbst eigentlich außergewöhnlich. Allerdings klingen diese zumindest in Salzburg nun ab, in Osttirol und Oberkärnten schneit und regnet es aber auch am Dienstag noch weiter.

