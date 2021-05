Zauneidechse ist Reptil des Jahres 2021

Die Österreichische und die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie rücken die Zauneidechse zum zweiten Mal in Folge als Reptil des Jahres in den Fokus. Diese steht stellvertretend für zahlreiche heimische Arten, deren Bestand zunehmend gefährdet ist, weil ihre Lebensräume vom Menschen zerstört werden, so Judith Drapela-Dhiflaoui, Biodiversitätsexpertin des Umweltdachverbandes, am Dienstag. In den meisten Bundesländern gilt sie sogar als gefährdet bzw. stark gefährdet.

SN/APA/ÖGH/RIEGLER/RIEGLER Die Zauneidechse ist vom Aussterben bedroht