Zehn betrunkene Rad- und E-Scooter-Lenker in Wien erwischt

Bei einer verkehrspolizeilichen Schwerpunktaktion in den Wiener Bezirken Innere Stadt, Margareten und Mariahilf sind der Polizei am vergangenen Mittwoch und Donnerstag 16 Alkolenker ins Netz gegangen. Unter ihnen waren zehn Fahrrad- bzw. E-Scooter-Lenker, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit. Insgesamt wurden 127 Anzeigen und 115 Organmandate ausgestellt.

SN/APA (Archiv/AFP)/TOBIAS SCHWARZ Schwerpunktaktion in Wien