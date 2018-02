Zehn Flüchtlinge sind am Mittwoch auf einem Güterzug in Tirol aufgegriffen worden. Die illegalen Migranten hatten sich in einem Sattelanhänger versteckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die aufgeschnittene Plane wurde bei einer Überprüfung an der Kontrollstelle Seehof am Brenner entdeckt. Der Güterzug wurde daraufhin im Innsbrucker Frachtenbahnhof gestoppt.

Die zehn illegalen Migranten stammten laut Polizei großteils aus Nigeria. Sie wurden festgenommen. (APA)