Zehn Monate Haft für tödlichen Motorbootunfall am Wörthersee

Zehn Monate unbedingte Haft - das ist das Urteil gegen einen 45 Jahre alten Niederösterreicher wegen eines tödlichen Motorbootunfalls am Wörthersee am 2. Juni 2017. Richter Matthias Polak befand den Mann am Mittwochabend am Landesgericht Klagenfurt der grob fahrlässigen Tötung schuldig. Der zweitangeklagte Klagenfurter (33) erhielt drei Monate bedingt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Gutachter belastete Erstangeklagten schwer